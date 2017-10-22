В ОБСЕ рассказали подробности недавного инцидента, когда женщина подорвалась на растяжке

Трагедия произошла недалеко от трассы Горловка — Бахмут в районе контрольного пункта въезда/выезда.

Тогда в полиции сообщили, что 34-летняя жительница Амвросиевки наткнулась на растяжку в лесополосе между Майорском и Зайцево, когда сошла с дороги.

Наблюдатели СММ ОБСЕ в Украине уточнили в недавнем отчете все подробности происшествия. 16-го октября медперсонал больницы в Бахмуте сообщил им, что с осколочными ранениями в области грудной клетки и правого предплечья была госпитализирована женщина.

По данным сотрудников полиции, она около 12.40 получила ранения, когда шла по полю приблизительно в 100–600 м от КПВВ «Майорск».

Сама пострадавшая сообщила, что получив ранения вследствие взрыва, самостоятельно дошла до контрольного пункта въезда/выезда в Майорске, где ей была оказана первая медицинская помощь.