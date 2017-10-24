Присутствие наблюдателей ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк» продлено на три месяца

О том, что ОБСЕ продлила мандат наблюдательной миссии сообщили в пресс-службе организации.

«В соответствии с принятым сегодня (19 октября) решением Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 57 государств-участников согласились продлить мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах Гуково и Донецк на три месяца, до 31 января 2018 года», – говорится в сообщении.

Наблюдатели продолжат следить за ситуацией, а также о перемещениях через границу.

В завершении информации подчеркивается, что Специальная мониторинговая миссия находится там с 29-го июля 2014-го года.