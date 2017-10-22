Фронтовая Горловка: второй день без боев

Обстановка в районе Горловки за последние сутки существенно не изменилась — в окрестностях города практически тихо и иногда в близлежащих жилмассивах слышно лишь отдаленные «бахи».

Не изменилась ситуация и на других участках линии разграничения. Обстрелы периодически происходят, но без использования тяжелого вооружения. Поздним вечером завязался бой в районе бывшего рынка «Господар» (возле ясиноватской развязки), а вскоре зашумела вся это сторона до аэропорта. По некоторым данным, в Спартаке ранение получил местный житель.