Медреформа на старте: где найти врача, как заключить договор и за что придется заплатить

Журналисты разбирались, как будут лечиться украинцы после того, как медицинская реформа заработает в полную силу.

Депутаты Верховной Рады все-таки поддержали законопроект о медицинской реформе, в частности, о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Заработает медреформа в начале 2018 года

Как «КП в Украине» объяснил замминистра МОЗ Павел Ковтонюк, начнут Законы о медицинской реформе работать уже с 1 января 2018 года.

Обо всем, что касается медицинских новшеств, все узнают из средств массовой информации. Ответственность за это торжественно возложили на местные власти: мэров городов, глав городских администраций, председателей сельсоветов. Именно эти чиновники должны будут проконтролировать, чтобы в СМИ появилась вся необходимая информация и была донесена до людей. МОЗ в свою очередь обещает обеспечить чиновников подробной информацией.

Где взять врача?

Начиная с 1 января 2018 года каждый, украинец должен будет выбрать себе семейного врача и заключить с ним договор. Но будет переходный период — минимум год, когда врачи будут принимать пациентов без договора. Это нужно для того, чтобы пациенты могли определится с врачом, подумать, посмотреть на разных специалистов.

И что важно, в этот период принимать и лечить будут всех, не зависимо от того, подписан договор с врачом или нет.

Выбрать врача можно любого – для этой цели вполне подойдет семейный врач, терапевт, педиатр. Работать доктор может и в медучреждении по месту прописки пациента, и в любом другом заведении.

Создавать отдельный информационный ресурс с информацией и регалиями докторов в МОЗ не собираются, так что искать информацию каждому придется самостоятельно – на уже существующих информационных медсайтах, узнавать у знакомых или пользоваться «сарафанным радио».

Важно, чтобы доктор работал с государством по контракту. На дверях докторов, которые будут в системе семейной медицины, можно будет найти логотип — белый крест на голубом фоне.

Это означает, что доктор работает с Национальной службой здоровья.

Как подписать договор?

Что касается самого документа, то эта процедура займет всего несколько минут: это одна страничка текста с данными пациента, врача, медучреждения и подписью пациента. Договор является бессрочным.

- Договор можно разорвать в любой день, и для этого не нужно идти к своему «старому» врачу. Достаточно заключить новый, старый договор аннулируется автоматически, — прокомментировал «КП в Украине» Павел Ковтонюк.

Как будут лечить?

Теперь к вопросу самому важному: как будут нас лечить.

Если разбирать этот процесс пошагово, то выглядеть, согласно написанному в законе, все будет так: заболевший приходит сам или вызывает врача на дом, после чего получает от него направление на лечение. С этим направлением приходит к профильному специалисту и получает все необходимые медицинские услуги. Платить за визит к семейному врачу и профильному специалисту не нужно. Эти услуги будут бесплатными.

Бесплатной будет неотложная помощь: помощь при поражении электрическим током, ожогах, обморожении, кровотечениях, отравлениях, инсультах, инфарктах, отеках легких и т.д.

Не придется платить за диагностику и профилактику заболеваний и паллиативную помощь.

Не нужно нести деньги в кабинеты аллергологов, венерологов, гинекологов, кардиологов, мануальных терапевтов, логопедов, нейрохирургов, педиатров, пульмонологов и т.д.

Не придется платить за лечение в стационаре и лекарства, которыми будут лечить в больнице.

Система будет работать по принципу программы «Доступные лекарства» — человек приходит в аптеку, получает бесплатно лекарства, а государство оплачивает их стоимость.

Такая же система предполагается и с медуслугами: пациент приходит, лечится, а в конце месяца государство за это платит.

Интересно, что мнение самих врачей по этому поводу разделились. Некоторые уверены, что медреформа – это очередная лазейка для нечистых на руку докторов.

- Представьте, что начнется: у семейных врачей появится соблазн отправлять своих пациентов по »большому кругу» — ко всем докторам, которые только есть. И естественно — к своим друзьям. Те будут выписывать самые дорогие препараты и назначать самое дорогое лечение. Самые талантливые попробуют получить деньги несколько раз – и с пациента «благодарность в карман», и с государства – за оплату своих профессиональных услуг. Сработает человеческий фактор – кто брал раньше, попытается брать и дальше, — уверен терапевт Ярослав Николаенко.

Иного мнения придерживается кандидат медицинских наук Валерия Бондарчук.

- Я больше десяти лет проработала в частной медицинской клинике. У нас пациент получал в конце лечения счет на оплату наших услуг. Медикаменты, которые мы использовали, а в частности их цена, согласовывались с пациентом. И даже речи не шло, что кто-то за что-то заплатит сверх прайса, — рассказала Валерия Бондаренко.

По словам доктора, если аналогичная система сохранится во взаимоотношениях с государством – клиника будет предоставлять счет, а государство – оплачивать, то вопросов о том, чтобы выставлять заоблачные цены не будет вообще – на все будут прейскуранты.

Некоторые врачи уверены, что сдержать коллег смогут высокие зарплаты и страх потерять рабочее место.

- Я работал и в частной клинике, и в государственной больнице. И скажу, что от вымогательства удержать сможет только страх потерять рабочее место. В МОЗ пообещали высокие зарплаты, отказаться от которых смогут не многие, — поделился с «КП в Украине» врач скорой помощи Игорь Ластовский.

Что придется купить самому, а что оплатит государство

Что касается финансовой стороны вопроса, то, как объяснили в МОЗ, покупать самостоятельно придется только препараты, которые назначает семейный врач, и профильные специалисты. Кстати, назначать должны будут не название конкретного препарата, а название действующего вещества.

Платными будут только услуги узкопрофильных специалистов — зубных врачей, пластических хирургов и т.д. Цены на эти услуги специалисты будут устанавливать самостоятельно.

Как «КП в Украине» уверили в МОЗ сооплаты за медицинские услуги не предусмотрено.

Качество медицинских услуг будет контролировать МОЗ, финансовый контроль поручен Национальной службе здоровья.

КП в Украине