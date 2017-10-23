На Украину надвигается эпидемия ОРВИ

В октябре уже заболело 152 тысячи человек, а в аптеках за вакцину от гриппа просят 200—250 грн.

Недавнее октябрьское похолодание повлекло за собой и рост количества заболевших ОРВИ. И хотя пик заболеваемости врачи ожидают только после Нового года, уже сегодня поликлиники штурмуют тысячи заболевших. А в Запорожской области эпидемический порог уже превышен на 4,5%.

Новые штаммы

Согласно прогнозам ВОЗ, в этом году украинцам придется бороться с тремя штаммами гриппа — «Гонконгом», «Брисбеном» и «Мичиганом». Последний посетит Украину впервые. Правда, пока что диагносты Центра гриппа и ОРВИ не обнаружили эти подвиды гриппа у нашего населения. Зато выявили случаи заражения парагриппом, аденовирусом и респираторно-синцитиальным вирусом, который сопровождается воспалением носоглотки.

По данным Центра, только за первую неделю октября в стране с респираторно-вирусными инфекциями слегло 152 551 человек, из них 109 837 (72%) дети. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрировали в Киевской области, самый низкий — в Луганской. Почти во всех регионах ситуация типичная для данной поры года, успокаивают специалисты Центра, но в Запорожской области заболеваемость гриппом и ОРВИ уже превышает эпидемический порог на 4,5%. Несмотря на в целом спокойную обстановку по стране, в Минздраве в этом году ожидают роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на 14% — до 7 млн человек по сравнению с эпидсезоном 2016/2017 (6,2 млн). Основные причины — циркуляция нового штамма «Мичиган», плохой иммунитет к гриппу у здоровых украинцев и очень низкий охват населения вакцинацией.

В клиниках уже очереди

Семейный врач Юрий Зинчук рассказал нам, что большинство его пациентов — малыши: »Сейчас активно болеют дети после 2-х лет, особенно из детских садов, поскольку у них еще не сформирован иммунитет. Многие мои пациенты с конца лета уже переболели по два раза».

Из-за риска заболеть гриппом или ОРВИ во многих заведениях для дошкольников даже вывесили особые требования. »В нашем детском саду недавно повесили вывеску с просьбой не приводить больных детей, чтобы не заразить других, — рассказал нам отец трехлетних близнецов Алексей Пашученко. — А воспитатели просят, по возможности, привить детей от гриппа».

Рост заболеваемости подтверждают и другие врачи. Так, столичный доктор-вирусолог Игорь Буряк рассказал нам, что в последнее время под его кабинетом выстраиваются очереди заболевших. »На прошлой неделе и на этой, после длинных выходных, очень много заразившихся», — отметил врач и добавил, что больше всего обращаются те, кто часто и много находится в местах скопления народа — там вирусы циркулируют наиболее активно.

«Но пока наблюдаются только симптомы ОРВИ. Гриппа пока нет», — подчеркнул вирусолог. О том, что пока грипп обходит украинцев стороной, сообщила нам и завотделом вирусных инфекций Института эпидемиологии инфекционных болезней Алла Мироненко. »Эпидемия гриппа еще не началась», — заявила она, но отметила, что сейчас самое время прививаться против новых штаммов.

Вакцина уже есть, но только в аптеках

Поскольку врачи в один голос твердят, что лучший способ защититься от гриппа — сделать прививку, в конце сентября в МОЗ перерегистрировали четыре вакцины против штаммов гриппа, актуальных в этом сезоне. Однако Алла Мироненко отмечает, что сегодня в стране есть только одна вакцина: »Пока можно купить только одну, еще три ожидаем». Такую информацию подтвердили и в аптеках. Стоимость препарата варьируется от 200 до 250 грн за дозу. »Теоретически можно купить вакцину и самостоятельно сделать себе или ребенку укол, но лучше прийти в клинику и позволить сделать прививку врачу», — советует Игорь Буряк.

Мы обзвонили несколько поликлиник во Львове, Днепре и Харькове и выяснили, что вакцин пока в наличии нет. А в регистратуре поликлиники города Селидово в Донецкой области нам и вовсе объяснили это отсутствием спроса на вакцины среди населения.

Без рукопожатий и наличных

К началу эпидемсезона известный педиатр Евгений Комаровский опубликовал на своей странице в Facebook советы, как не заболеть гриппом и ОРВИ. В первую очередь врач рекомендует по возможности сделать прививку. Но при условии, что для вакцинации не нужно будет сидеть в очереди в поликлинике — там вероятность заразиться, наоборот, возрастает в разы.

«Источник вируса — человек и только человек», — подчеркивает Комаровский, советуя избегать скопления людей. Например, пройтись остановку пешком или не пойти лишний раз в супермаркет. Кроме того, доктор отмечает, что руки больного — источник вируса не менее значимый, чем рот и нос. Поэтому необходимо мыть руки как можно чаще и не трогать свое лицо. Также педиатр предлагает во время сезона болезней ввести в коллективах запрет на рукопожатия и пользоваться кредитками вместо бумажных денег — источника вирусов. Также для профилактики врач рекомендует часто проветривать помещения, делать влажную уборку и не допускать пересыхания слизистых оболочек носа.

Ранее сообщалось, что в Горловке началась вакцинация против гриппа.

Сегодня