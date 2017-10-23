«Динамо» — «Шахтер»: ничья в пользу горняков

Центральный матч 13-го тура выдался скучным и завершился «в сухую».

Первый тайм на НСК «Олимпийский» прошел практически без моментов. На поле шла игра, в основном, вдали от ворот. После перерыва команды несколько активизировались и сначала киевляне имели пару возможностей открыть счет, но уверенно сыграл Пятов, а затем уже горняки пытались что-то создать, однако защита хозяев поля также сработала без сбоев.

В итоге болельщики голов так и не увидели, а «Шахтер» сохранил комфортное для себя семиочковое преимущество над «Динамо».

Из других результатов выделим встречу в Мариуполе, где с одноименным клубом сыграла луганская «Заря». В отличие от лидеров украинского футбола эти команды выдали суперрезультативную игру — на двоих они забили 7 мячей, причем пять из них влетели в сетку ворот мариупольцев — 2:5.

Главной сенсацией отчетного тура стало домашнее поражение «Ворсклы» от «Карпат» — 0:1, после которого полтавчане опустились на 4-е место, а третье занял «Олимпик», с таким же счетом обыгравший «Звезду».

Поединки «Александрия» — «Верес» и «Сталь» — «Черноморец» завершились в ничью — 1:1.