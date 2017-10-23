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Воздержитесь от поездк, если ваша заявка в «обработке» — Донбасс SOS

Понедельник, 23 октября, 2017

Как сообщили в общественной организации, в последние дни к ним массово поступают звонки с жалобами на проблемы с оформлением разрешения для пересечения линии разграничения через сайт для оформления пропусков.

По информации звонивших, поданная ими заявка находится в обработке более 10 дней — статус ”готово” так и не появляется по истечению этого срока. Некоторые, не дожидаясь статуса готовности, едут на КПВВ с надеждой решить проблему непосредственно там. В результате таких граждан не пропускают через линию разграничения, так как их разрешение не готово и его просто нет в базе.

Активисты связались с пресс-службой СБУ, где им сообщили, что сейчас ведутся технические работы на сайте по оформлению разрешений, поэтому возможны проблемы. Технические работы, по некоторым данным, могут продлиться ориентировочно до конца недели, поэтому всем, кто столкнулся с подобной проблемой и чья заявка все еще находится “в обработке”, рекомендуют перенести свою поездку.



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