Для 45-летних украинцев вводят «бронь»: поможет ли это найти работу

На предприятии должно быть не менее 4% работников старше 45 лет.

С января 2018 года государство вводит для украинских работодателей новые правила приема работников. В штате каждого предприятия вводится квота для сотрудников 45 лет и старше в размере 4% от общей численности. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, эта норма вводится в связи с пенсреформой. Эксперты говорят, что это существенно не повлияет на рынок труда, но в отдельных сферах такое требование выполнить будет сложно.

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По словам Ревы, многие работодатели отказываются брать на работу людей предпенсионного возраста. »Мы этот вопрос решим с помощью введения минимальных квот. Чтобы в каждом трудовом коллективе 4% работников были в возрасте от 45 лет и старше. И будем следить через Госслужбу труда за тем, чтобы норма соблюдалась», — сказал Рева.

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский отметил, что в мире смещается понятие «старость» в сторону увеличения возраста, поэтому сейчас человек в 45 лет и старше не кажется неконкурентоспособным. »Думаю, что эта норма не станет обременительной для бизнеса. Любая норма ограничения, в том числе по возрасту — это дискриминация, которая законодательно запрещена», — резюмировал Забловский.

С ним не согласен замглавы Госслужбы занятости Сергей Кравченко: »Проблема с трудоустройством тех, кому 45 лет и более, очень серьезная. Эта тенденция пришла к нам из США, где давно считается, что человека старше 35 лет научить чему-то новому сложно. Да, не принимать на работу из-за возраста запрещено законодательно, но на практике работодатели под любыми предлогами стараются не брать тех, кому под 50 и более, даже не хотят рассматривать резюме. Поэтому квоты дадут возрастным соискателям шанс хотя бы попасть на собеседование, доказать свою квалификацию».

Против

HR-эксперт портала rabota.ua Татьяна Пашкина говорит, что квотирование имеет и минусы. Например, пожилые работники могут начать злоупотреблять, мол, мне больше 45 лет, поэтому вы хотите меня уволить.

«Главная опасность нового квотирования, чтобы не получилось, как с рабочими местами для инвалидов, которых, напомню, должно быть на предприятии не менее 4% штатной численности, иначе фирма платит штраф в размере среднемесячной своей зарплаты, — анализирует Пашкина. — В итоге имеем ситуацию, когда многие люди с инвалидностью не ищут работу, а просто отдают трудовую, числятся, допустим, уборщицей и получают минзарплату. Государство должно не квоты вводить, а сделать так, чтобы людей предпенсионного возраста было выгодно брать на работу. Например, возвращать фирме часть налогов за такого работника».

Руководитель HR-департамента крупной фармкомпании Анастасия Дмитрук против огульного введения квот вне зависимости от типа производства и размера бизнес-структуры: »Если это будет по аналогии с инвалидами, то пострадает малый и средний бизнес, так как на 8—25 сотрудников будет положен один работник старшего возраста. А, например, в IT-сфере в основном работает молодежь до 35—40 лет, в карго-компаниях, где нужна физическая сила, тоже. Эти структуры просто не потянут еще одну «мертвую душу», помимо инвалида, если он только числится в штате, а не реально работает».

«Смотрят на умения, а не на возраст»

Эксперты уверены, что требования к возрастному квотированию будет выполнить намного легче, чем по инвалидам, которых в стране менее 8% (до 3 млн чел.). 45-летних работников примерно вдвое больше, и они могут реально работать, а не просто числиться.

«В фармакологической промышленности, например, востребованы люди старшего возраста, они имеют достаточную квалификацию и солидный опыт, чтобы составить конкуренцию более молодым соискателям места, — говорит Дмитрук. — Но в других сферах может быть сложнее».

По словам Пашкиной, старшее поколение уже преобладает в промышленности, образовании, медицине, соцслужбах, где не самые высокие зарплаты. »На производстве вообще дефицит кадров, там смотрят на уровень квалификации токаря или инженера, а не на его возраст», — привела пример Пашкина.

Сергей Кравченко говорит, что многие 45-летние и старше сами виноваты в своих проблемах, так как не хотят освоить новые технологии: »Через службу госзанятости ищут место немало бухгалтеров, которые не знают современных систем бухучета и не хотят переучиваться. Вряд ли им поможет введение квот».