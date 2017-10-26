Медики не смогли транспортировать женщину с избыточным весом и вынуждены были обратиться за помощью к спасателям

Необычным делом на днях пришлось заниматься спасателям ГПСО Горловки.

На адрес в Никитовском районе они прибыли по вызову работников скорой медицинской помощи.

Причина – «транспортировка женщины с избыточным весом (250 кг), 1959 г.р., нуждающейся в госпитализации», — говорится в сообщении.

Наряд пожарно-спасательного отряда при помощи медицинских носилок совместно с медицинскими работниками перенесли женщину из квартиры на втором этаже в автомобиль скорой медицинской помощи.