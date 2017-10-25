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1/8 финала кубка Украины: кто играет? где смотреть?

Среда, 25 октября, 2017

Сегодня  состоятся восемь поединков этой стадии турнира.

Наиболее интересными ожидаются противостояния в Запорожье, где встретятся «Заря» и «Шахтер», а также в матчах с двумя представителями Премьер-лиги — «Ворскла» — «Олимпик» и «Александрия» — «Динамо».

25 октября (среда)

13.00, «Арсенал» — «Верес»

14.00, «Таврия» — «Мариуполь»

17.00, «Ворскла» — «Олимпик», Футбол 2

18.00, «Прикарпатье» — «Десна»

19.00, «Заря» — «Шахтер», 2+2

19.00, «Днепр-1″ — «Черноморец», XSport

19.00, ФК «Львов» — «Сталь»

19.30, «Александрия» — «Динамо», Футбол 1



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