1/8 финала кубка Украины: кто играет? где смотреть?

Среда, 25 октября, 2017
Сегодня состоятся восемь поединков этой стадии турнира.
Наиболее интересными ожидаются противостояния в Запорожье, где встретятся «Заря» и «Шахтер», а также в матчах с двумя представителями Премьер-лиги — «Ворскла» — «Олимпик» и «Александрия» — «Динамо».
25 октября (среда)
13.00, «Арсенал» — «Верес»
14.00, «Таврия» — «Мариуполь»
17.00, «Ворскла» — «Олимпик», Футбол 2
18.00, «Прикарпатье» — «Десна»
19.00, «Заря» — «Шахтер», 2+2
19.00, «Днепр-1″ — «Черноморец», XSport
19.00, ФК «Львов» — «Сталь»
19.30, «Александрия» — «Динамо», Футбол 1