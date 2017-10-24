Фронтовая Горловка: в понедельник вновь было тихо

Вчера о боях местные жители не сообщали.

Впрочем, по другим данным, неподалеку от Зайцево все-таки некоторое время стреляли, но, к счастью, обошлось без тяжелого.

В то же время, наблюдатели ОБСЕ в своем отчете проинформировали о появлении новых позиций одной из сторон. Беспилотник Специальной мониторинговой миссии зафиксировал их юго-западнее Горловки в районе насосной станции первого подъема южно-донбасского водовода.

Продолжаются боевые действия в районе Авдеевки, а в Донецке около 18.30 прогремел мощный взрыв. Также стреляли под Мариуполем.