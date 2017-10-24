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ООН: Донбасс становится одним из самых заминированных регионов в мире

Вторник, 24 октября, 2017

Более 2,5 тысячи мирных жителей стали жертвами вооруженного противостояния на востоке Украины, сообщила помощник генсека ООН.

Оккупированный Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире. Об этом на брифинге о гуманитарной ситуации в Украине заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

Согласно статистике, территория зоны АТО может стать одним из самых заминированных регионов мира.

Кроме этого, более 2,5 тысячи мирных жителей стали жертвами вооруженного противостояния, а более 1,6 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами.

«Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед. Разминирование и просвещение о риске мин необходимо во всех затронутых конфликтами районах, особенно вдоль линии соприкосновения, включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе», – заявила Мюллер.

Корреспондент



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