Фронтовая Горловка: семьи с детьми до трех лет могут получить наборы детского питания

В Горловку продолжают завозить и выдавать гуманитарную помощь.

В Центрально-Городском районе начата выдача гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов детского питания, предназначенная семьям с детьми в возрасте как до одного года, так и от одного года до трех лет (предоставляется один продуктовый набор на каждого ребенка в семье).

Пункт выдачи гуманитарной помощи находится на пр.Победы, 62, который ежедневно с 9 до 14 час., кроме выходных и праздничных дней.

Такая же помощь выдается в Калининском и Никитовском районах. Пункты выдачи гуманитарной помощи расположены в терцентрах соцобслуживания (ул.Богуна, 41а и Вознесенского, 27а) и работают с понедельника по пятницу с 9 до 13 час.

Для получения детских продуктовых наборов при себе необходимо иметь оригинал паспорта одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка.