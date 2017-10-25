Фронтовая Горловка: отдаленно «шумел» северо-восток

По словам местных жителей, боевые действия на других направлениях не велись.

Тем не менее, стоит отметить, что горловчане периодически сообщали о «бахах», но весьма отдаленных. В то же время неспокойно было на светлодарском направлении.

На протяжении дня продолжались бои под Донецком. По некоторым данным, в Петровском районе осколочное ранение руки получил местный житель 1954 г. р.

Сложная обстановка сохранялась на участке от аэропорта до авдеевской промзоны. Также весь вечер «гремело» под Мариуполем. Как говорится в сообщении штаба АТО за вчерашние сутки погибли четыре бойца ВСУ.