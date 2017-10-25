Недалеко от Горловки произошла утечка аммиака

Авария произошла во вторник в Торецке, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как говорится в сообщении, на телефон Службы спасения 101 поступил звонок с информацией о том, что на ул.Заводская, ощущается запах аммиака. На место выехали дежурные подразделения 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые установили, что в ходе демонтажа пустого аммиакопровода на территории неработающего предприятия ПО «Холодок» была срезана емкость объемом около одного кубометра и при ее перемещении был сорван вентиль, из-за чего остатки аммиака начали выходить наружу.

Спасателям удалось остановить утечку аммиака, угрозы населению нет.