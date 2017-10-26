Жилье для переселенцев: Выбор между ничем и… ничем

Если отбросить всякое словоблудие разных чиновников на тему вопроса предоставления жилья внутренним переселенцам, то наиболее реалистичных решений этой проблемы не так уж и много.

Есть варианты

Во-первых, как бы существует анонсированный еще в начале нынешнего года заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием Тукой план (вернее – разрабатываемый его министерством законопроект), предусматривающий фактический обмен оставленного ВПЛ жилья на неконтролируемой территории Украины на социальное жилье на территории ею контролируемой. Такой план вполне логичен и, в общем и целом, неплох. Теоретически. Условно назовем этот путь «Социальное жилье».

Во-вторых, существует уже принятый Верховной Радой в апреле закон «О внесении изменений в ст.4 закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства (относительно реализации государственных жилищных программ)».

Этот закон предусматривает, что переселенцы могут покупать себе жилье за половину его реальной стоимости. Вторую половину должно за них заплатить государство. Также этот закон предусматривает, что ВПЛ могут брать банковский ипотечный кредит под вполне привлекательные 7% годовых. Это вариант именуется «Доступное жилье». Из наиболее реалистичного, пожалуй, это и все.

Нет, есть как бы и третий вариант. Переселенцам можно попасть в какую-нибудь жилищную программу для них, реализуемую местными властями. Правда, количество ВПЛ настолько велико, а количество жилья, вводимое в строй местными властями для переселенцев, настолько мало, что считать этот вариант решением проблемы в целом, было бы очень легкомысленно. Как говорится, у местных и масштабы местные. Государственные вопросы, все же должно решать государство.

Целое море нуждающихся

«Согласно реестру Министерства труда и социальной политики, у нас более 1,5 миллиона переселенцев. Однако, в реестрах нет данных, сколько из них нуждаются в жилье или улучшении жилищных условий. Мы с помощью общественных организаций провели социологические опросы. Данные этих опросов говорят, что около 40% ВПЛ остро нуждаются в решении жилищного вопроса», – заявил пару недель назад председатель Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.

Внимательные сразу обратили внимание на слово «остро» в сочетании со словом «нуждаются». Такая формулировка легко позволяет существенно занижать количество переселенцев, выехавших с неконтролируемой территории, оставив там жилье (целое или не очень), и претендующих на жилье на контролируемой территории. Даже если принять предложенные формулировки, в решении своих жилищных проблем остро нуждаются около 600 тыс. ВПЛ. А если вспомнить, что свое жилье за последние три года смогли приобрести менее 2% ВПЛ, то получится, что еще 870 тыс. переселенцев… также нуждаются в решении жилищного вопроса. Но чуть менее остро.

Немного о социальном жилье

Идеальным для большинства из них был бы как раз вариант «Социальное жилье», предлагаемый МинВОТ уже почти год. «Законопроект о социальном жилье для переселенцев будет внесен в парламент еще до конца нынешнего года. Он предусматривает обеспечение бесплатным социальным жильем тех переселенцев, которые не имеют сбережений и не могут купить квартиру даже по льготным программам для ВПЛ. Таким людям социальное жилье будет передано в собственность, но не сразу, а через определенный срок, например, через 5 лет. При этом, ВПЛ, которые получат это жилье, должны будут передать в собственность государства свои квартиры или дома на оккупированных территориях. Те переселенцы, которые не имеют своего жилья на оккупированных территориях, этой программой воспользоваться не смогут. Они могут претендовать лишь на получение временного жилья», – сообщила несколько дней назад советник главы МинВОТ Олеся Цыбулько.

Такой вариант вполне приемлем для большинства переселенцев. Это, в общем, и не удивительно, учитывая, что это, по сути, калька с израильского проекта для его же израильских переселенцев. В МинВОТ Украины взяли его за основу и пытаются втиснуть «еврейскую смекалку» в украинские реалии. Реалии традиционно побеждают.

«Айсберг для Титаника»

Сопоставив финансовые возможности и количество нуждающихся, в МинВОТ уже заявили, что выдача социального жилья будет проходить в порядке очереди. Причем, будет введена и система оценки семей. По ней преимущество будет отдано наиболее социально незащищенным ВПЛ, т.е. многодетным семьям, лицам с инвалидностью и семьям с детьми. Аргументы за такой подход простые.

«Это те люди, которые по каким-либо причинам не могут зарабатывать достаточно, чтобы снимать жилье и обеспечивать семьи, и из-за этого могут вернуться на оккупированные территории», – сообщила Олеся Цыбулько.

Как уже было сказано, проект предусматривает, что для получения социального жилья ВПЛ будут должны передать права на свою недвижимость на неподконтрольных территориях государству. Предполагается, что будет введен так называемый переходный период в 5 лет. Эти 5 лет переселенец, получивший право на социальное жилье в рамках этой программы, не получает прав на это жилье, а просто живет в нем. Также на этот период он сохраняет права на свое жилье на неконтролируемой территории.

По прошествии 5-ти лет ВПЛ должен будет принять решение и выбрать какое-то одно жилье, в котором он и останется. Если неконтролируемые территории будут возвращены под юрисдикцию Украины быстрее, чем за 5 лет, тогда это решение должно быть принято в течение полугода после восстановления контроля.

Однако, ключевым, является такой момент. «Конечно, все переселенцы могут претендовать на социальное жилье по этому законопроекту. Но тем ВПЛ, которые имеют работу и доход, лучше не стоять в очереди, а воспользоваться законом №1954-ІІІV, в котором предусмотрены два вида льгот на жилье для переселенцев: это 50% компенсации и ипотека под 7% годовых», – прямо заявила Олеся Цыбулько.

Если это не шутка, то критерием зарабатывает ли ВПЛ уже достаточно, чтобы не претендовать на социальное жилье, или еще недостаточно, будет наличие работы и какого-то дохода.

Таким образом, большая часть ВПЛ уверенно переместится из претендентов на «социальное жилье» в претенденты на «доступное жилье». Ибо социальное жилье им в ближайшей обозримой перспективе явно не светит. Совершенно.

Дали возможность

С «доступным жильем» также все достаточно печально. Как уже было сказано, сам закон был принят Верховной Радой еще в апреле, но пока так и не заработал.

Не удивительно, что в такой ситуации месяц назад правительство приняло изменения в свои постановления №140 от 11 февраля 2009 года и №193 от 29 февраля 2012 года. Сам документ получил название – Постановление №708 от 20 сентября 2017 года.

Документ наконец-то дает возможность (!) переселенцам практически воспользоваться той самой государственной поддержкой в виде 50% стоимости приобретаемого доступного жилья. До изменений, такое право были лишь у украинцев и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Теперь список участников процесса включает в себя также «ВПЛ (и членов их семей), не имеющих в собственности жилой недвижимости, кроме как на неконтролируемой территории Украины или на линии соприкосновения» (согласно перечню, утвержденному постановлением Кабмина №1085 7 ноября 2014 года).

Также документ отменил обязательную регистрацию места жительства в населенном пункте, где ВПЛ желает получить доступное жилье. Достаточно регистрации в органе социальной защиты населения в этом населенном пункте.

И, наконец, для ВПЛ утвержден конкретный перечень документов, которые он должен предоставить банку для покупки или строительства доступного жилья или получения льготного жилищного кредита по программе господдержки.

Примечательно, что некоторые юристы уже обратили внимание на один интересный нюанс. С одной стороны, ВПЛ могут претендовать на господдержку по программе «Доступное жилье», если они не имеют в собственности жилья на подконтрольной Украине территории. Но, с другой стороны, в перечне необходимых для подачи банку документов есть «акт технического состояния жилья (для ВПЛ, жилье которых расположено на территории Украины, на которой органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме), разрушенного и непригодного для проживания в связи с проведением антитеррористической операции». Как это понимать и чем это юридически чревато в будущем, пока не может сказать никто…

Впрочем, до этого еще нужно дожить.

Глава Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный подробно рассказал, как любому переселенцу можно стать участником программы «Доступное жилье». По его словам, для этого достаточно лишь обратиться в любое региональное управление его фонда, подать утвержденный перечень документов и стать на очередь. И все. Все?

Деньги, которых нет

«Мы не можем принимать документы по программе «Доступное жилье» от граждан до тех пор, пока деньги на финансирование программы не будут выделены и не поступят на наши казначейские счета. Мы ведем разъяснительную работу, но принимать документы о финансовых обязательствах мы можем только в границах фактического наличия ассигнаций. Надеюсь, что скоро мы сможем начать принимать заявки», – сообщил Сергей Комнатный.

Интересно, что, по его словам, в нынешнем 2017 году на программу «Доступное жилье» в Госбюджете было предусмотрено… 30 млн грн. Их хватило на обеспечение жильем примерно 70-80 семей переселенцев и участников АТО. В проекте Госбюджета на будущий год на финансирование программы пока не предусмотрено ничего.

Впрочем, как сказал Сергей Комнатный, в Минфин были поданы расчеты на финансирование программы на будущий год в объеме 1 млрд грн. «Это дало бы возможность обеспечить жильем более 1,7 тыс. семей внутренне перемещенных лиц или участников АТО», – добавил он. Конечно, при условии, если деньги выделят полностью.

Но даже если депутаты Верховной Рады и дадут требуемый миллиард на жилье, то ими смогут воспользоваться лишь 1,7 тыс. семей. Из 600 тыс. остро нуждающихся и 870 тыс. не слишком остро нуждающихся ВПЛ.

Кстати, есть нюанс работы программы, который обычно не афишируют. Суть в том, что ВПЛ, даже участвуя в программе, приобретает жилье полностью за свои деньги. А если он покупает жилье через банк, то договор с ним оформляется на полный банковский процент. Это уже потом, он получает 50% компенсации стоимости жилья или компенсацию по части банковского процента по ипотеке от государства и в порядке очереди.

Практически это значит, что, если Рада выделит 1 млрд. грн. на программу, то лишь 1,7 тыс. семей в будущем году получат компенсацию за приобретенное жилье или по процентам в банке. Остальные – нет. Есть и еще неприятные новости.

Куда бедному переселенцу податься?

«Хотелось бы, наверное, всем переселенцам услышать о том, что: «Вот, есть реально проживающих миллион переселенцев. Давайте всем выдадим по 30 тысяч долларов и всем купим квартиры». Понятно, что это нереально. Если за 3,5 года не было закуплено ни одной квартиры фактически, то я не верю в иллюзию, что в следующем году государство выделит эти огромные средства и начнут покупать квартиры. Украина должна решить проблемы платежеспособных переселенцев, решивших остаться на подконтрольной территории путем обеспечения финансирования доступного жилья, когда 50% оплачивает государство, а 50% стоимости недвижимости – ВПЛ, либо обеспечить финансовые гарантии по условиям кредитования на жилье под 7% годовых. Нужно предусмотреть финансирование в бюджете 2018 года на реализацию этой программы, чтобы программой смог воспользоваться сегмент платежеспособных переселенцев», – заявил глава «Всеукраинской ассоциации переселенцев» Руслан Калинин.

На самом деле программа «Доступное жилье» рассчитана на, говоря словами эксперта, платежеспособных украинцев. То есть тех, кто в состоянии самостоятельно купить жилье (а уже потом получать за него государственную компенсацию) или самостоятельно погашать банковский кредит с полновесными процентами (а уж потом…). Для остальных эта программа просто не подходит.

Проблема в том, что подавляющее количество ВПЛ по этим критериям не попадает в потенциальное число участников программы «Доступное жилье». Но поскольку у них есть работа и какие-то доходы, то им почти ничего не светит и в другой программе – «Социальное жилье». А больше, никаких вариантов вроде бы и нет…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»