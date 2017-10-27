Ставил на «Шахтер» и «Ливерпуль»: Ляшко прокомментировал выигрыш в полмиллиона гривен

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко выиграл полмиллиона гривен не в лотерее, а благодаря ставкам на футбольные матчи.

«Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на «Шахтер», за который болею, ставил на «Ливерпуль». Выиграл, заплатил налоги. Так я и раньше зарабатывал деньги. Кстати, с Роситой (женой – ред.) я познакомился 20 лет назад в зале игровых автоматов», — рассказал он.

По словам политика, выигрыши были анонимными, и он не был обязан их декларировать, однако как добросовестный гражданин решил не скрывать дополнительный доход.

«Каждый политик и чиновник обязан быть честным. Я живу честно: поставил ставку, выиграл, задекларировал, заплатил налоги, а не увел в «тень». Никто не живет на одну зарплату. Почему мы боремся за повышение зарплат? Чтобы люди смогли на них нормально жить. А сейчас 90% украинцев получают зарплаты в конвертах и не платят налоги», — подытожил Ляшко.

Ранее СМИ сообщили, что лидер парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал более полумиллиона гривен выигрыша в Украинской национальной лотерее. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц. В частности, Ляшко задекларировал сразу три выигрыша: 283 560, 153 485 и 134 000 гривен.

Обозреватель