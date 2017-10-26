У жителя Торецка полиция обнаружила 10 гранат и более 2 тысяч патронов

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Донецкой области, склад боеприпасов мужчина устроил в собственной квартире в соседнем с Горловкой городе.



Сотрудники Торецкого отделения полиции получили оперативную информацию, что житель одной из квартир многоэтажки хранит дома боеприпасы, чем создает угрозу для мирных жителей.

Во время обыска в кладовке полицейские обнаружили гранаты с запалами к ним, дымовую шашку, боевой нож и большое количество патронов различного калибра и назначения — бронебойных, трассеров, к автомату и снайперской винтовке. Взрывоопасные предметы хранились прямо в коробках из-под обуви и даже в банке из-под кофе.

За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.