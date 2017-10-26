Новинский: Закон о реинтеграции Донбасса – вреден для Украины

А его принятие не принесет практической пользы в завершении АТО и возвращения контроля над территориями.

Закон о реинтеграции Донбасса является вредным для Украины. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

«Я считаю этот закон (о реинтеграции Донбасса, — ред.) вредным для Украины. Это закон не о том, как должен быть достигнут мир в стране, а о том, как продолжить войну или заморозить конфликт. Это закон не о мире, а закон о войне», — считает Новинский.

Отдельно нардеп подчеркнул, что в законе ничего не сказано ни об отмене блокады, ни о социальной и экономической реабилитации территорий.

Новинский пообещал, что фракция «Оппозиционного блока» не будет голосовать за данный законопроект, и даже если в Верховной Раде его примут, то от него не будет практической пользы, убежден нардеп.

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