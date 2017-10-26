Фронтовая Горловка: еще один спокойный день

В отличие от жителей населенных пунктов, расположенных рядом с «горячими» точками, горловчане о боях не сообщали.

В среду, 25-го октября, в Горловке было тихо, чем не могут похвастать, например, дончане. В Донецке вчера, напротив, еще днем сообщали об активизации боевых действий. По словам очевидцев, отголоски боев и обстрелов были слышны с нескольких направлений. Так, тяжелым гремела сторона аэропорта, а также с севера и северо-запада.

Не было спокойно под Мариуполем, о боевых действиях также писали жители Кадиевки (бывший Стаханов) и Попасной.