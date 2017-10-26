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«Шахтер» и «Динамо» со скрипом прошли в следующую кубковую стадию

Четверг, 26 октября, 2017

Вчера состоялись поединки 1/8 финала Кубка Украины, во многих из которых интриги было, хоть отбавляй…

Горняки с огромным трудом преодолели сопротивление не на шутку разыгравшейся «Зари». Луганчане к середине второго тайма вели в счете 2:0 (Лунев, Гордиенко), однако «Шахтер» в дополнительное время вывели «дубль» Феррейры и… удаление в составе соперников защитника Чечера. Тем не менее «Заря» продолжила отчаянно бороться за выход в четвертьфинал и нашла в себе силы на еще один гол Коваленко (99-я мин.) ответить забитым мячом Харатина на 1-й минуте второго экстра-тайма. Однако, за четыре минуты до конца дополнительного времени итоговый счет установил Бланко Лещук. 4:3 — в драматическом матче победил «Шахтер».

«Динамо» прошло в следующую стадию с еще большими проблемами. Возможно, причиной этому стали замены в стартовом составе, которые произвел Хацкевич накануне встречи с «Александрией» — на поле вышло немало молодых футболистов, но забивали за киевлян все же игроки «основы». Так, на 36-й минуте счет в матче открыл Кравец. Пропустив гол, хозяева поля практически без перерыва атаковали и на 77-й минуте добились своего (Старенький). Могли александрийцы забить еще, но в двух эпизодах, когда в ворота «Динамо» должны были назначаться пенальти, свисток судьи промолчал, а ведь тогда вице-чемпионы могли и не успеть отыграться. Таким образом, выяснять отношения командам пришлось также в дополнительное время. Здесь уже было видно, что больше сил осталось у гостей, а лучше всех себя проявил их капитан Артем Кравец. Сначала он отдал голевой пас на Беседина, а затем забил и свой второй мяч. Все, чем смогла ответить «Александрия», так это точным ударом с одиннадцатиметровой отметки (Грицук) на 125-й минуте. Стоит отметить и столичного голкипера — Георгия Бущана, который также внес немалую лепту в победу своей команды. 3:2 — одного из лидеров украинского футбола серьезно «повозили», но дальше идет все-таки он.

Из других сенсаций 1/8 финала Кубка Украины отметим, победы в серии послематчевых пенальти второлиговских «Днепра-1″ и ФК «Львов» над «Черноморцем» и «Сталью» соответственно.

Остальные результаты: «Арсенал» — «Верес» — 0:1, «Ворскла» — «Олимпик» — 2:0, «Таврия» — «Мариуполь» — 0:5, «Прикарпатье» — «Десна» — 0:2.



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