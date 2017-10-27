В центре Донецка прогремел взрыв, есть раненые

Мощный взрыв произошел в четверг около 16.30 в пятиэтажке на ул.Красноармейская, 84 (район горбольницы № 5), в результате чего пострадали пятеро человек, двое из них – дети.

Пострадавшие от взрыва два ребенка возрастом 4 и 8 лет госпитализированы в детскую клиническую больницу с отравлением угарным газом. 17-летняя девушка получила ожог 98 % поверхности тела. Ее направили в центр термических повреждений Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака. По словам медиков, она находится в крайне тяжелом состоянии. Также в числе пострадавших двое мужчин, они тоже доставлены в больницы. Известно, что один из них получил травмы средней тяжести: ушибы и переломы костей стоп.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать взрыв бытового газа.

Как стало известно позднее, произошло обрушение перекрытий между первым и вторым, а также вторым и третьим этажами. Спасателями запланированы работы на всю ночь. На месте происшествия развернуты пункты обогрева для населения. Свыше 50 жильцов дома были эвакуированы. По некоторым данным, трех человек, нуждающихся в расселении, определили в общежитие. Остальные направились к родственникам.