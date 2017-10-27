Фронтовая Горловка: днем гупали «Грады»

Об этом в соцсетях сообщили горожане.

По их словам, несколько залпов были слышны в районе полудня в стороне Пантелеймоновки. В то же время в группах сторонников «ДНР» объясняли происходящее «тренировками на полигоне». О боевых действиях вечером местные жители не сообщали.

Тем временем продолжаются достаточно интенсивные бои в окрестностях Донецка — они велись на участке от аэропорта до авдеевской промзоны. На мариупольском направлении в районе Широкино/Коминтерново, а также Павлополя активно стреляли из минометов, а на луганском — неспокойно было в районе Попасной.