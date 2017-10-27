Жебривский аннулировал финансирование проектов в нескольких городах на 100 миллионов

В Донецкой области ряду городов аннулировали проекты на общую сумму 100 миллионов гривен из-за непредоставленной вовремя проектно-сметной документации. Об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В числе городов, лишенных финансирования, – Краматорск, Покровск, Угледар.

«Некоторые городские головы думали, что с ними будут возиться. Им были поставлены задачи подготовить проектно-сметную документацию, но они это не сделали. Эти проекты на 100 миллионов гривен аннулировали сегодня и финансироваться они не будут», – сказал Жебривский.

В частности, в Краматорске аннулировано выделение средств на капитальный ремонт станции юных техников, реконструкцию нежилого помещения для размещения детского дошкольного учреждения, строительство спортивно-оздоровительного центра, пляжа и площадки для пляжного волейбола, для капитального ремонта больницы №3, строительства амбулатории №1 и других социальных объектов и инфраструктуры.

В Покровске аннулировано финансирование на строительство амбулатории, в Никольском районе – обновление здания и фасадов школы.

«У вас было полтора года. Меня это уже достало до невозможности. Бегать за вами и упрашивать: «поднимите жопу, сходите к проектанту», я не собираюсь», – обратился Жебривский к мэрам городов.

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