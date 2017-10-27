Фронтовая Горловка: убил брата в ответ на оскорбления

В Центрально-Городском районе задержан 31-летний мужчина, который вместе с приятелем причинил своему брату тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.

Установлено, что конфликт возник во время совместного распития спиртного. Потерпевший начал нецензурно выражаться в адрес своего брата и знакомого, на просьбы прекратить оскорбления не реагировал. Мужчины нанесли обидчику множественные удары по туловищу и голове, после чего легли спать. Причиной смерти мужчины стали закрытая черепно-мозговая травма и отек головного мозга.

Подозреваемые арестованы, в «ДНР» им грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.