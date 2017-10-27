За месяц ОБСЕ более 70 раз помогала устанавливать «окна тишины» на Донбассе

В сентябре в зоне АТО на Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 71 раз помогала организовывать «окна тишины» для проведения ремонта и технического обслуживания на объектах инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ. Такие работы проводились на 17 объектах по обе стороны от линии разграничения.

«Окно тишины» предусматривает соблюдение локального режима прекращения огня на отдельном участке местности в течение определенного периода времени при координации со стороны Совместного центра контроля и координации, что позволяет коммунальным ремонтным бригадам проводить необходимые работы.

Благодаря этим мероприятиям, среди прочего, 6-го сентября удалось отремонтировать водопровод «Горловка–Торецк», который снабжает питьевой водой 70 тысяч человек по обе стороны от линии разграничения.

Донбасс. Комментарии