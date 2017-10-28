Ночью Украина перейдет на зимнее время, но в Горловке часы не переводят

Сегодня ночью с 28-го на 29-е октября стрелки нужно будет перевести на час назад.

Переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР начали переводить стрелки часов впервые только в 1981 году.

Сейчас перевод часов осуществляют более 100 стран мира. Среди тех, кто не переводит часы – Китай, Япония,Россия, Турция и др. От перехода на зимнее время пытались отказаться и в Украине, но принятое сначала Верховной Радой постановление позже было отменено.

В то же время, Донецк и другие неподконтрольные Киеву города в зоне АТО, в том числе и Горловка, вот уже несколько лет «живут» по московскому времени, в зимний период отставая от киевского на час. Переход на разные часовые измерения несколько усложнит жизнь мирным жителям при пересечении линии разграничения.