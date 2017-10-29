Эксперты о переходе на зимнее время: «Спите дольше, кто может!»

Сегодня ночью Украина, как и абсолютное большинство стран, перешла на зимнее время, переведя стрелки часов на час назад. Кардиологи и психологи рассказали, как легко и быстро пережить перевод часов.

Утром воскресенья, 29 октября, украинцам придется перевести время на час назад. Откуда возникла эта традиция, почему наш организм вынужден два раза в год терпеть мучения с временными провалами и как пережить перевод часов с наименьшими потерями, выясняла «КП» в Украине».

Хитрость Франклина — просыпаться раньше, чтобы экономить свечи

Переводить стрелки то вперед, то назад практикуют далеко не во всех странах, но для некоторых государств это уже вековая традиция. К примеру, в конце XVIII века будущий президент Америки Бенджамин Франклин, служивший в то время дипломатическим посланником во Франции, придумал, как парижанам будет легко экономить, просыпаясь раньше с конца марта по конец октября. Его подсчеты показывали, что свечей французы будут тратить меньше обычного, и выгода в кармане. Идея Франклина не имела успеха, но прошло чуть более ста лет, и в конце XIX века новозеландский ученый Джордж Вернон Хадсон придумал «летнее время» в современном виде. Зачем? Чтобы использовать дополнительные летние дневные часы. Интересно, что сама Новая Зеландия никогда не переводила время. А затею Хадсона обсуждали, но не реализовали.

Следующим «отметился» англичанин Уильям Уиллет, который слыл ранним «жаворонком», любил проснуться ни свет ни заря и сыграть партейку-другую в гольф. Будучи членом парламента, Уиллет всячески продвигал свою идею о переводе часов, вот только не дожил до ее воплощения в жизнь. Но буквально через год — в 1916 году — Англия стала первой страной, которая официально ввела режим «летнего времени». И если Франклин экономил свечи, то англичане — уголь, который был топливом для транспорта и использовался для выплавки стали. Подхватили «временную лихорадку» немцы и мы.

В СССР время переводили с 1918- го по 1930 год. Тогда в июне 1930 года время перевели на час вперед и назвали «декретным», в сентябре хотели вернуть его назад, но не сделали этого. Так в стране появилось два времени — «декретное» и астрономическое. Правда, в огромном СССР некоторые поселки и города отмену «летнего времени» ввели, а на всей остальной территории это сделали лишь через полстолетия — в 1981 году. Тогда, равняясь на Европу, в Советском Союзе переводили стрелки два раза в год. Это не касалось лишь Центра Управления космическими полетами и молочных хозяйств, поскольку коровы «протестовали» против нарушения режима дойки. Кстати, после развала СССР в России все же решили отменить перевод часов, правда, аж в 2011-м. В Украине же периодически поднимается вопрос отмены, но каждый раз безрезультатно.

Сейчас более 110 стран мира переводят часы на «летнее» и «зимнее» время. Не делает этого 161 страна, среди них Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Китай и Кения.

Под угрозой дети и пожилые

Не забудьте, в это воскресенье, 29 октября, мы спим на час дольше. Несмотря на возможность выспаться, организм все равно протестует. А врачи уверены: ничего хорошего от перевода часов ждать не стоит.

- Перевод может проявляться в нарушениях сна, общей утомляемости, раздражительности, — рассказала «КП» в Украине» главный кардиолог департамента здравоохранения горсовета Днепра Людмила Васильева. — На адаптацию здоровому человеку достаточно 1-3 дня. Сложнее, если он болеет каким-либо хроническим заболеванием. Тогда привыкание может затянуться до двух недель. Под ударом окажутся сердечно-сосудистая система, суставы.

По словам Людмилы Васильевой, больше всего смена времени сказывается на детях, подростках, пожилых людях и всех, у кого есть проблемы со сном.

- Самочувствие людей в осенне-зимний период вообще ухудшается не только из-за перевода часов, — уверена кардиолог. — Сильно влияет понижение температуры на улице и в квартирах. На 30-50% увеличивается количество инфарктов.

Чтобы пережить переходный период, эксперты советуют побольше бывать на солнце. Не забывать выходить в обед, с утра распахнуть шторы, в крайнем случае зажигать везде свет. А на выходных — в парк: любоваться осенними листьями.

- Яркий пример — одна из кардиологических клиник Англии. Там выздоровление после инфаркта сокращалось на 2-7 дней, если палата пациента было хорошо освещена. Днем в организме человека вырабатываются гормоны удовольствия — дофамин и всем известный серотонин, — объяснила кардиолог. — Они участвуют в образовании мелатонина — гормона сна. А вообще осенью и зимой не теряйте возможности поспать подольше.

«Совам» зимнее время только в пользу

Психологи разработали свои советы о том, как пережить стрессовую ситуацию для организма с наименьшим вредом.

- Я рекомендую не нагружать себя первые две недели после перевода часов чрезмерной умственной работой, напряженным графиком, нужно стараться высыпаться, — говорит психолог Ольга Бабенко. — Если не беречь свой организм, недостаточно отдыхать, то организм попросит отдых через болезнь, и уже тогда, на больничном, человек уж точно сможет выспаться.

Исследователи в этой отрасли считают, что человеку просто необходимо перестроить свой внутренний физиологический будильник. А это, конечно, дискомфорт. При этом экстраверты переживают его внутри себя, интраверты выплескивают отрицательные эмоции на окружающих. «Совам» перевод часов вообще идет только на пользу, а вот «жаворонков» перевод часов выбивает из «зоны комфорта».

Как пережить?

Чтобы не скучать длинными зимними вечерами, эксперты советуют заранее придумать на вечер занятие — скачать интересный фильм, поиграть с семьей в настольные игры, достать забытое рукоделие.

Считайте перевод часов не наказанием, а всего лишь незначительным событием, которое немного изменит ваш привычный ход жизни. Не надо быть мнительными, выискивать болезни и ждать ухудшения здоровья.

Занятия спортом сами по себе полезны для организма и к тому же отвлекают от плохих мыслей. Так что сейчас — самое время. Десятиминутная зарядка утром поможет проснуться и придаст здоровья.

И если уж заботиться о самочувствии, то нужно следить и за питанием. Побольше овощей, фруктов и воды.

Прогулки на свежем воздухе. Они насытят организм кислородом и улучшат обмен веществ.

КП в Украине