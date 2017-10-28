Премьер-лига, 13-й тур: кто играет, где смотреть?

Очередной тур чемпионата Украины по футболу растянулся на три дня — сегодня играет «Шахтер».

Связано это с проведением в среду кубковых поединков, а также с тем, что уже 1-го ноября, горнякам предстоит важный матч в Лиге чемпионов против «Фейеноорда».

28 октября, суббота



17.00, «Шахтер» – «Сталь», Футбол 2

29 октября, воскресенье



14.00, «Звезда» — «Ворскла», Футбол 1

17.00, «Заря» — «Александрия», 2+2

17.00, «Верес» – «Олимпик», 24

19.30, «Карпаты» – «Динамо», 2+2

30 октября, понедельник



19.00, «Черноморец» — «Мариуполь», Униан