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В Горловке насчитали 15 недостроев. В «ДНР» надеются их завершить

Пятница, 27 октября, 2017

Как говорится в сообщении, в «настоящее время прорабатываются предложения для формирования правового механизма, который помог бы решить проблему объектов незавершенного строительства».

В «ДНР» заявили, что есть застройщики с намерениями продолжить строительство. Однако, согласно информации, на данный момент зарегистрирована лишь одна «декларация о начале выполнения подготовительных работ по завершению строительства монолитного пятиэтажного 40-квартирного жилого дома в одном из городов «ДНР», порядка 20 лет простоявшего в недостроенном виде».

«После выполнения подготовительных работ, разработки необходимой проектной документации и прохождения ее экспертизы заказчик намерен оформить разрешение на выполнение строительных работ», — говорится в сообщении.

Всего в «ДНР» насчитали свыше 150 объектов незавершенного строительства, изначально запланированных под жилые здания. Только в Донецке их больше 80, в Макеевке – около 30, в Горловке – более 15, не считая недостроенных торговых центров, офисных зданий и иных объектов инфраструктуры.



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