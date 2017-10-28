Фронтовая Горловка: неспокойный север

После нескольких дней относительного затишья на севере снова были слышны бои.

Вечером горожане рассказали о стрельбе на северных окраинах. По их словам, применялось стрелковое и крупнокалиберное вооружение, а также минометы.

Не стихают боевые действия в районе Донецка, а точнее на западном и северном направлениях (от Авдеевки до аэропорта). В Петровском районе в результате обстрела погиб мирный житель.

Продолжаются бои и под Мариуполем. По некоторым данным, в районе с. Безыменное под огнем оказались… два российских генерала из наблюдательной группы СЦКК.