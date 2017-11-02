 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Евросоюз выделит Украине 90 млн. евро на реформы

Четверг, 2 ноября, 2017

Первая программа направлена на адаптацию законодательства Украины к праву ЕС, вторая – на поддержку развития верховенства права в Украине.

Глава группы поддержки Украины Европейской комиссии Питер Вагнер и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив подписали два соглашения по сотрудничеству правительства Украины и ЕС.

Соглашение о финансировании программы технического сотрудничества 2017 года предусматривает предоставление ЕС помощи правительству для повышения потенциала органов государственной власти для выполнения Соглашения об ассоциации. В соответствии с условиями, прописанными в соглашении, предусмотрено финансирование ряда процедур адаптации законодательства Украины к праву ЕС, а также эффективной разработки и имплементации реформ.

Бюджет программы составляет почти 38,1 млн евро (из которых вклад ЕС 37 млн евро, вклад Британского совета – почти 63 тыс. евро, компенсация взноса за участие в программе COSME – 1 млн евро).

В рамках второго подписанного сторонами документа, Соглашения о финансировании программы «Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине (ПРАВО)», Европейская комиссия профинансирует ряд мер по реформированию правовой системы в Украине.

К ним относится: поддержка судебной реформы, в частности, системы правосудия, исполнения судебных решений, улучшение доступа к системе правосудия, государственных реестров, введение санкций; поддержка реформы правоохранительной системы с акцентом на поддержку Национальной полиции Украины. Бюджет программы составляет 52,5 млн евро.

ZN,UA



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования