Евросоюз выделит Украине 90 млн. евро на реформы

Первая программа направлена на адаптацию законодательства Украины к праву ЕС, вторая – на поддержку развития верховенства права в Украине.

Глава группы поддержки Украины Европейской комиссии Питер Вагнер и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив подписали два соглашения по сотрудничеству правительства Украины и ЕС.

Соглашение о финансировании программы технического сотрудничества 2017 года предусматривает предоставление ЕС помощи правительству для повышения потенциала органов государственной власти для выполнения Соглашения об ассоциации. В соответствии с условиями, прописанными в соглашении, предусмотрено финансирование ряда процедур адаптации законодательства Украины к праву ЕС, а также эффективной разработки и имплементации реформ.

Бюджет программы составляет почти 38,1 млн евро (из которых вклад ЕС 37 млн евро, вклад Британского совета – почти 63 тыс. евро, компенсация взноса за участие в программе COSME – 1 млн евро).

В рамках второго подписанного сторонами документа, Соглашения о финансировании программы «Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине (ПРАВО)», Европейская комиссия профинансирует ряд мер по реформированию правовой системы в Украине.

К ним относится: поддержка судебной реформы, в частности, системы правосудия, исполнения судебных решений, улучшение доступа к системе правосудия, государственных реестров, введение санкций; поддержка реформы правоохранительной системы с акцентом на поддержку Национальной полиции Украины. Бюджет программы составляет 52,5 млн евро.

ZN,UA