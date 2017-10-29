Активы Ахметова за год увеличились на 68 %, а Порошенко — на 7 %

Издание «Новое время» совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital составили рейтинг ТОП-100 самых богатых украинцев. В первую тройку рейтинга вошли миллиардеры Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго.

Так, состояние единственного акционера холдинга СКМ Рината Ахметова оценили в $6,9 млрд., за год активы увеличились на 68%. Владелец EastOne Виктор Пинчук владеет $1,4 млрд. (с ростом за год в 13%). Такое же состояние у члена совета директоров горнорудной компании Ferrexpo, нардепа Константина Жеваго, но оно выросло за год на 209%.

Первую пятерку рейтинга завершили нардеп от Оппоблока, владелец «Смарт-холдинга» Вадим Новинский с $1,2 млрд. и президент Украины Петр Порошенко, главным активом которого является кондитерская корпорация Roshen, он занял 5-е место с состоянием в $1 млрд. Состояние Новинского за год увеличилось на 113%, а Порошенко — на 7%.

В рейтинг также вошли партнеры по группе «Приват» Игорь Коломойский ($1 млрд.) и Геннадий Боголюбов ($763 млн.), которые потеряли за год 11% и 9% активов соответственно. Состояние выехавшего из Украины и пребывающего в Австрии Дмитрия Фирташа (владельца Group DF) оценивается в $746 млн. при росте в 14%.

В десятке есть также основатель и мажоритарный акционер агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк ($693 млн.), совладельцы сети строительных гипермаркетов «Эпицентр-К» и «Новая линия» Галина и Александр Гереги ($688 млн.).

Значатся в рейтинге Александр Мартынов ($594 млн.), Алексей Вадатурский ($587 млн.), Константин Григоришин ($570 млн.), Николай Злочевский ($535 млн.), Андрей и Руслан Веревские ($438 млн.), Александр Ярославский (283 млн.), Виталий Хомутынник ($268 млн.), Виталий Антонов ($255 млн.), братья Григорий и Игорь Суркисы ($249 млн.), Сергей Тигипко ($230 млн.) и многие другие.

АСН