Фронтовая Горловка: очередное обострение

На протяжении дня были слышны отголоски боев со стороны Авдеевки, а вечером «зашумел» и район Зайцево.

По некоторым данным, на севере, начиная с вечера и практически до полуночи, применялись гранатометы, пулеметы и минометы.

Тяжелое было слышно и со стороны Светлодарской дуги.

Поздним вечером обострилась ситуация и под Докучаевском. На донецком направлении продолжаются бои на участке от Марьинки до Авдеевки. В последнем указанном населенном пункте вчера вечером от обстрела повреждения получили три частных дома. Под Мариуполем «горячие» точки те же — Водяное, Широкино…