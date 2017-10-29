«Сталь» притормозила «Шахтер»

В 14-м туре Премьер-лиги сыгран лишь один поединок, но этого оказалось достаточно для сенсации.

Несмотря на то, что горняки вышли на поле «Металлиста» не самым сильным составом, им удалось забить быстрый гол (Феррейра), после чего игра перешла в более спокойное русло.»Шахтер» вместо того, чтобы закрепить преимущество заиграл уверенно, но излишне расслабленно, за что и поплатился. В середине второго тайма сталевары отыгрались (Обрадович), после чего подопечные Фонсеки бросились вперед, прижали «Сталь» к воротам, но забить так и не смогли. Самый верный момент упустил все тот же Феррейра, на 92-й минуте замыкавший передачу ударом головой, но попал прямо в голкипера.

1:1 — «Шахтер» сенсационно потерял очки в матче с не самым сильным соперником и сегодня «Динамо» в случае своей победы во Львове может сократить отставание.