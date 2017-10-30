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Хуг заявил, что на Донбассе неизбежна эскалация конфликта

Понедельник, 30 октября, 2017

Насилие на Донбассе не прекратится, пока силы и средства враждующих сторон остаются на местах и не будут отведены в рамках договоренностей, заявил замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«Факты очевидны – стороны не отвели вооружение. Мы вместе с мирными жителями востока Украины ежедневно видим это вооружение. Стороны не провели работы по разминированию. Мы ежедневно видим мины. Из свыше 400 жертв среди гражданского населения за этот год более четверти стали жертвами взрывного действия мин и боеприпасов, которые ранее не сработали. Стороны не развели силы и средства. Мы видим их в непосредственной близости вдоль всей линии линии соприкосновения», – сказал он.

По словам Хуга, это «неизбежно свидетельствует об увеличении количества нарушений» режима прекращения огня в будущем.

Он отметил, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 3286 нарушений.

«Как показывает опыт и как свидетельствуют наши предостережения в каждом случае, эскалация неизбежна», – заявил Хуг.

Замглавы СММ ОБСЕ считает, что пока силы и средства враждующих сторон остаются на местах, «насилие не только не прекратится, но и, наоборот, только будет расти».

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается уже около трех с половиной лет.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседаниях в Минске неоднократно договорилась о прекращении огня, но ни одно перемирие к реальной тишине так и не привело.

Гордон



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