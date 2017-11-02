Урожай в Украине не дотянет до рекорда

В Минагропроде уточнили прогнозные результаты жатвы 2017 года.

Минагрополитики уточнило прогноз урожая-2017 на уровне 62 млн тонн. Об этом сообщил первый заместитель министра Максим Мартынюк, передает пресс-служба ведомства.

Так, по итогам уборки кукурузы с 55% площадей урожайность этой культуры упала с 58,3 ц/га в 2016 году до 47,4 ц/га в 2017 году. Как поясняют в Минагропроде, на урожайность повлияла летняя засуха, которая особенно сильно ударила по степным регионам – Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской обл.

«Кукуруза и пшеница формируют в целом 80% валового сбора, поэтому этот показатель был решающим для обобщающего прогноза. В итоге результат, хотя и он меньше прошлогоднего, оказался лучше предыдущих ожиданий, в первую очередь потому, что влияние погодных условий было неравномерным», – подчеркнул Мартынюк.

По его слвоам, этот урожай является вторым по объему за новейшую историю Украины, уступая лишь прошлогоднему рекорду.

Напомним, Минагрополитики прогнозировало сбор зерновых в 2017 году в диапазоне 61-63 млн тонн. В прошлом году было собрано 66 млн тонн. По состоянию на 20 октября в закромах Украины уже находилось 47,8 млн тонн зерна. Как разъяснила замминистра Елена Ковалева, потребности страны в продзерне, зерне для корма скота и для перерабатывающей промышленности будут удовлетворены полностью.

При этом после рекордного урожая 2016 года Украина установила исторический максимум по производству подсолнечного масла, которое активно продается за границу.

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