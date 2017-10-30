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Власть разрешила себе больше тратить на командировки

Понедельник, 30 октября, 2017

Кабинет министров Украины увеличил на 25% предельные расходы на аренду жилья при командировке украинских топ-чиновников.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №806 от 25 октября, опубликованном на правительственном портале.

Предельные расходы повышены для президента, премьер-министра, других членов Кабмина, главы Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества и других руководителей делегаций.

Согласно тексту документа, предельная сумма расходов на съем жилого помещения за сутки при командировке составляет 125% утвержденных сумм расходов для должностных лиц, руководителей, руководящих работников, должности которых указаны в приложении к постановлению № 304 от 20 апреля 2016 года «Об условиях оплаты труда должностных лиц, руководителей и руководящих работников отдельных государственных органов, на которых не распространяется действие закона Украины «О государственной службе».

Соцпортал



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