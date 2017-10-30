Фронтовая Горловка: с наступлением темноты начали стрелять на окраинах

С самого утра в воскресенье отдаленно было слышно тяжелое в стороне авдеевской промзоны, а к вечеру неспокойно стало на севере и западе от города.

Позднее зашумело и направление Светлодарской дуги. Бои здесь, а также в районе Зайцево продолжались как минимум до полуночи.

Весь вечер и ночью гремели окраины Донецка, причем около 19.40 город потряс мощный взрыв, как утверждают очевидцы, «с нехарактерной восточной стороны». Сложная обстановка сохраняется на мариупольском направлении, а на луганском «воевал» участок от Попасной до Кадиевки (бывший Стаханов).