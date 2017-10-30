Вслед за «Шахтером» вничью сыграло и «Динамо»

Для киевлян это уже пятая игра кряду, в которой они не могут победить.

В воскресенье в Премьер-лиги состоялись еще четыре поединка, три из которых завершились вничью. Напомним, в субботу мировую со «Сталью» расписал и донецкий «Шахтер». Во Львове игра проходила по схожему с харьковским сценарию. Также команды играли на мокром из-за дождя поле, которое мешало креативить, также более сильный соперник забил быстрый гол (Вида) и также аутсайдеру удалось после перерыва отыграться (Мякушко), а в оставшееся время выдержать натиск и сохранить свои ворота в неприкосновенности.

1:1 — «Динамо» не смогло использовать осечку горняков и семиочковое преимущество «Шахтера» сохранилось.

Вничью также сыграли «Заря» с «Александрией» и «Верес» с «Олимпиком». Луганчане вели в счете 2:0 (Фрейтас, Громов), но во втором тайме умудрились дважды пропустить — 2:2. «Олимпик» в чемпионате последний раз проигрывал в середине сентября («Динамо» — 1:2), а «Верес» — и вовсе в конце августа, так что неудивительно, что не проиграли команды и вчера — ровенчане забили первыми (Сергийчук с пенальти), а в составе донецкого клуба отличился Моха.

Единственной командой, взявшей пока в туре три очка стала «Звезда», которая дома обыграла «Ворсклу» — 1:0 (Чичиков).

Сегодня 14-й тур будет доигран в Одессе — там встретятся «Черноморец» и «Мариуполь».