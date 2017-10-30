 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Вслед за «Шахтером» вничью сыграло и «Динамо»

Понедельник, 30 октября, 2017

Для киевлян это уже пятая игра кряду, в которой они не могут победить.

В воскресенье в Премьер-лиги состоялись еще четыре поединка, три из которых завершились вничью. Напомним, в субботу мировую со «Сталью» расписал и донецкий «Шахтер». Во Львове игра проходила по схожему с харьковским сценарию. Также команды играли на мокром из-за дождя поле, которое мешало креативить, также более сильный соперник забил быстрый гол (Вида) и также аутсайдеру удалось после перерыва отыграться (Мякушко), а в оставшееся время выдержать натиск и сохранить свои ворота в неприкосновенности.

1:1 — «Динамо» не смогло использовать осечку горняков и семиочковое преимущество «Шахтера» сохранилось.

Вничью также сыграли «Заря» с «Александрией» и «Верес» с «Олимпиком». Луганчане вели в счете 2:0 (Фрейтас, Громов), но во втором тайме умудрились дважды пропустить — 2:2. «Олимпик» в чемпионате последний раз проигрывал в середине сентября («Динамо» — 1:2), а «Верес» — и вовсе в конце августа, так что неудивительно, что не проиграли команды и вчера — ровенчане забили первыми (Сергийчук с пенальти), а в составе донецкого клуба отличился Моха.

Единственной командой, взявшей пока в туре  три очка стала «Звезда», которая дома обыграла «Ворсклу» — 1:0 (Чичиков).

Сегодня 14-й тур будет доигран в Одессе — там встретятся «Черноморец» и «Мариуполь».



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования