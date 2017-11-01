Фронтовая Горловка: ночью прогремел мощный взрыв

Последний день октября в Горловке прошел тихо.

О стрельбе местные жители в этот день практически не сообщали, в социальных сетях пользователи написали лишь о неспокойной обстановке на севере.

Впрочем, позднее один инцидент горловчане все же упомянули. В полночь они рассказали о мощном «бабахе», который было слышно во многих жилмассивах города.

Зато днем гремели окраины Докучаевска, а также район Песков и участок от Авдеевки до Ясиноватой. Под огнем оказалась и Саханка, где в результате боевых действий повреждения получил частный дом.