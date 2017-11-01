Пострадавшая во время взрыва в жилом доме в центре Донецка девушка скончалась

Об этом сообщил директор Института неотложной и восстановительной хирургии им.Гусака Эмиль Фисталь.

По его словам, девушка скончалась 31-го октября, а накануне ее состояние ухудшилось.

Напомним, что 26 октября в пятиэтажном доме на ул.Красноармейская, 84 в центре Донецка произошел взрыв. В результате пострадали пятеро человек, двое из них – дети. Самые тяжелые ранения получила девушка, у нее ожоги 98 % поверхности тела. Пострадавшую доставили в Институт неотложной и восстановительной хирургии им.Гусака, где она сначала прошла курс интенсивной противошоковой терапии, а затем ее прооперировали.