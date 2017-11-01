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«Конти» покупает кондитерскую фабрику в Иваново?

Среда, 1 ноября, 2017

О сделке со ссылкой на «Ведомости» сообщают как украинские так и российские СМИ, однако сам Борис Колесников эту информацию опроверг.

Издания из Россию подчеркивают, что продажу ивановской «Красной зари» украинскому холдингу подтвердили два человека, знающих это от разных сторон переговоров, а также чиновник из правительства Ивановской области.

Согласно информации, «Красной зарей» владеют структуры, связанные с банком «Промсвязькапитал» братьев Ананьевых.  Представитель «Промсвязькапитала» отказался от комментариев. Основным бенефициаром является украинский политик и бизнесмен Борис Колесников, который в 2010–2012 гг. занимал пост вице-премьер-министра Украины при президенте Викторе Януковиче. Головной офис и кондитерская фабрика компании расположены в Константиновке, два других завода – в Горловке и Донецке.  В России в Курской области работают дочерняя структура компании «Конти-рус» и кондитерский комбинат.

«По информации источников «Ведомостей», «Красная заря» могла стоить украинской компании всего чуть более 1 млрд. руб», — пишут в СМИ. Покупка завода позволит «Конти» увеличить производство почти на треть. Кроме того, «Конти» сможет перенести в Иваново часть мощностей с других своих фабрик.

В то же время Борис Колесников, который является основным бенефициаром кондитерской фирмы «Конти», информацию о покупке кондитерской фабрики в России опроверг.

По его словам, «Конти» арендует несколько линий для увеличения производства.

«Информация о покупке не соответствует действительности. «Конти» арендует линии на ноябрь и декабрь для увеличения производства», – заверил Колесников.



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