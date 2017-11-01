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Спецпредставитель США отказался от переговоров с «ЛДНР»

Среда, 1 ноября, 2017

Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Уолкер не видит смысла говорить об урегулировании конфликта на Донбассе при помощи миротворческой миссии ООН с представителями самопровозглашенных республик. Об этом он рассказал в одном из интервью.

«Вопрос решен: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место», — заявил он.

«Сначала стороны должны договориться, что миссия будет, и согласовать мандат. Потом воплотить механизмы, чтобы она началась. Чтобы миротворцы зашли, Россия должна вывести свои силы. Со стороны Украины должна быть координация с ООН», — продолжил Уолкер.

Заявление американца прокомментировали в самопровозглашенных республиках.

«Без нашего согласия никаких сил ООН на Донбассе не будет. Наше согласие можно получить путем переговоров в Контактной группе, где мы полноправно представлены. Если мистер Уолкер хочет избежать провала своей миссии, он может обратиться в Контактную группу. Мы рассмотрим его предложения и подумаем, насколько его идеи соответствуют интересам ДНР и ЛНР», — говорится в совместном заявлении полпредов ДНР и ЛНР на переговорах Контактной группы Дениса Пушилина и Владислава Дейнего. 



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