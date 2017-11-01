Задержана подозреваемая в подрыве автомобиля полковника СБУ

«Жительница Донецка Юлия Просолова призналась в закладке взрывчатки под автомобиль сотрудника СБУ Александра Хараберюша», — заявил глава спецслужбы Василий Грицак.

Сотрудники Службы безопасности Украины 31 октября задержали в Одессе женщину, которая подозревается в закладке взрывчатки под автомобиль полковника спецслужбы Александра Хараберюша.

По словам главы СБУ Василия Грицака, жительница Донецка, 29-летняя Юлия Просолова приехала в Одессу для оформления биометрического паспорта.

Задержанная призналась в совершении диверсии в Мариуполе, результатом которой стала гибель офицера Хараберюша. За закладку взрывчатки ей выплатили вознаграждение в размере $15 тыс.

Грицак добавил, что Просолову зафиксировали камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы вблизи дома, где жил офицер СБУ.

31 марта в Мариуполе в результате взрыва в автомобиле погиб сотрудник СБУ Александр Хараберюш. В ведомстве его гибель квалифицировали как теракт. Журналист Юрий Бутусов писал, что мину под автомобиль полковника установила женщина-диверсант, а нити преступления тянутся в Донецк.

Гордон