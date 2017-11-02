 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: ноябрь начался со стрельбы

Четверг, 2 ноября, 2017

О боевых действиях горожане начали сообщать еще днем.

По их словам, после полудня крупнокалиберное вооружение, а также гранатометы были слышны на северо-западе. Периодически доносились отголоски войны и со светлодарского направления.

Вечером зашумел север — на участке от Майорска и до Зайцево применялись пулеметы, несколько раз били из тяжелого. Кроме того, неспокойно было и несколько западнее. Ближе к полуночи «проснулся» юго-запад.

Что касается Светлодарского плацдарма, то тут тревожные сообщения поступали как от жителей Дебальцево, так и из Попасной, в районе которых, по словам очевидцев, было очень громко.

Вечером продолжались бои и под Донецком — от Марьинки/Александровки до Авдеевки/Ясиноватой. Кроме того, стреляли под Докучаевском и  Мариуполем.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования