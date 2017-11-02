Фронтовая Горловка: ноябрь начался со стрельбы

О боевых действиях горожане начали сообщать еще днем.

По их словам, после полудня крупнокалиберное вооружение, а также гранатометы были слышны на северо-западе. Периодически доносились отголоски войны и со светлодарского направления.

Вечером зашумел север — на участке от Майорска и до Зайцево применялись пулеметы, несколько раз били из тяжелого. Кроме того, неспокойно было и несколько западнее. Ближе к полуночи «проснулся» юго-запад.

Что касается Светлодарского плацдарма, то тут тревожные сообщения поступали как от жителей Дебальцево, так и из Попасной, в районе которых, по словам очевидцев, было очень громко.

Вечером продолжались бои и под Донецком — от Марьинки/Александровки до Авдеевки/Ясиноватой. Кроме того, стреляли под Докучаевском и Мариуполем.