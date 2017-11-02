«Шахтер» вышел в еврокубковую весну

Однако, за плей-офф Лиги чемпионов борьба еще не окончена.

В Харькове состоялся матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Фейеноордом». Две недели назад команды встречались в Голландии и тогда сильнее оказались горняки. Выиграли дончане и на этот раз.

Первыми снова быстро забил соперник, но подопечные Фонсеки отыгрались уже через 2 минуты (Феррейра), а еще через три — уже вели в счете, благодаря первому «лигочемпионскому» голу Марлоса. Натурализованный украинец во втором тайме забил еще раз, оформив «дубль» и установив итоговый счет — 3:1.

В другом матче группы F «Наполи» дома принимал «Манчестер Сити» и уступил — 2:4.

«Манчестер Сити» — 12

«Шахтер» — 9

«Наполи» — 3

«Фейеноорд» — 0

Таким образом, для дальнейшего участия в плей-офф Лиги чемпионов «Шахтеру» осталось взять одно очко в двух оставшихся матчах — на выезде против «Наполи» (21 ноября) или дома против «Ман Сити» (6 декабря). Если горняки проиграют оба этих поединка, а «Наполи» наоборот — выиграет, то чемпион Украины займет третье место и отправится в плей-офф Лиги Европы.

К слову, во втором по значимости футбольном турнире Европы сегодня свой очередной матч проведет луганская «Заря» — в Берлине команда Юрия Вернидуба сыграет с «Гертой». Во Львове сильнее были луганчане — 2:1. Прямую трансляцию этой игры можно будет посмотреть на канале «Футбол 2″ в 22 час.

«Динамо» также на выезде сразится с «Янг Бойз». Это будет четвертая встреча соперников в этом сезоне. В квалификации Лиги чемпионов команды по разу выиграли, но за счет гола на выезде дальше прошли швейцарцы. Две недели назад киевляне не смогли взять реванш дома, сыграв со своими обидчиками вничью 1:1. Сегодняшнюю игру планирует показать «Футбол 1″. Начало — в 20 час.