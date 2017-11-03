КПП «ДНР» тоже изменили график своей работы

Как уже сообщалось, с 29-го октября изменен график пропускного режима на контрольных пунктах въезда-выезда.

В пресс-службе ГПСУ уведомили, что теперь КПВВ работают по зимнему графику — с 8 до 17 час.

На днях изменили время действия пропускного режима и на КПП «ДНР». Как говорится в сообщении, теперь они работают с 8 час. до 17:30 по местному времени, т.е. с 7 час. до 16.30 по киевскому.

Таким образом, режим контрольных пунктов на линии разграничения теперь не совпадает. Гражданам, планирующим пересечь линию разграничения, советуем учитывать данную информацию.