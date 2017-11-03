Фронтовая Горловка: на КПВВ с крупной суммой денег задержаны несколько человек

На ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда у граждан Украины пограничный наряд обнаружил более 180 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на КПВВ в Майорске у трех граждан Украины, которые направлялись на въезд со стороны Горловки на автомобиле „Мерседес“, была обнаружена «незаконно перемещаемая наличность» в сумме более 180 тыс. грн.

Обнаруженные средства и нарушители были переданы сотрудникам Нацполиции.

Через несколько дней у одного из пассажиров «легковушки» снова нашли крупную сумму денег — на этот раз через линию разграничения пытались перевезти 9 тысяч долларов.

Также на этом КПВВ при помощи служебной собаки под ящиком с инструментами в микроавтобусе «Мерседес» выявлено 10 патронов калибра 5,45 мм. В еще одном автомобиле пограничники обнаружили незаконно перемещаемый газовый котел стоимостью 13878 грн.

Во всех случаях нарушители переданы сотрудникам Нацполиции.