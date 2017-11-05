Недобросовестные фирмы, которые выиграли торги и «завалили» работы на объектах, будут лишаться лицензий

Правительство поддержало предложение по созданию так называемого «черного списка» фирм, которые не выполняют свои обязательства по ремонту и восстановлению инфраструктуры. Об этом на странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской госадминистрации Павел Жебривский.



«Недобросовестные фирмы, которые выиграли через ProZorro благодаря предложенной ими низкой цене и завалили работы на объектах, будут лишаться лицензий. Об этом заявил Геннадий Зубко, вице-премьер министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на выездном заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства», — написал Жебривский.

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